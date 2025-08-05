Медведев назвал бредом сивого Карпа новость о возможном переходе Митровича в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Аль-Хиляля» Александра Митровича.

«Как и ожидалось, бред сивого Карпа», — сказал Медведев «СЭ».

4 августа журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 30-летний Митрович может перейти в «Зенит». Главный тренер сине-бело-голубых общался с сербским футболистом по видеосвязи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Митровича в 18 миллионов евро.