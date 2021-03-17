ЦСКА — «Зенит»: где смотреть и во сколько трансляция матча
18:00
В среду, 17 марта, состоится матч 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
В первом круге «Зенит» обыграл армейцев со счетом 2:1. ЦСКА не побеждал соперника с конца 2018 года, после этого петербургский клуб выиграл в трех встречах из четырех сыгранных.
Следить за матчем ЦСКА — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Зенит»
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Зачет
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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