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ЦСКА — «Зенит»: где смотреть и во сколько трансляция матча

18:00
ЦСКА на своем поле примет «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ. Фото ФК «Зенит»
ЦСКА на своем поле примет «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ. Фото ФК «Зенит»
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В среду, 17 марта, состоится матч 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В первом круге «Зенит» обыграл армейцев со счетом 2:1. ЦСКА не побеждал соперника с конца 2018 года, после этого петербургский клуб выиграл в трех встречах из четырех сыгранных.

Следить за матчем ЦСКА — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Зенит»

ЦСКА — Зенит

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