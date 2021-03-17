В среду, 17 марта, состоится матч 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В первом круге «Зенит» обыграл армейцев со счетом 2:1. ЦСКА не побеждал соперника с конца 2018 года, после этого петербургский клуб выиграл в трех встречах из четырех сыгранных.

Следить за матчем ЦСКА — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Зенит»