Главный тренер «Ротора» назвал «Ростов» самым принципиальным соперником
17:55
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о настрое команды на матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова».
«Не буду говорить о сильных и слабых сторонах «Ростова». Это очень важный матч, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Самый принципиальный соперник для команды «Ротор». Надеюсь, футболисты прониклись теми словами, которыми мы закончили предматчевую установку. И безразличных на поле не будет».
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