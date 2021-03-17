Новости
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Главный тренер «Ротора» назвал «Ростов» самым принципиальным соперником

17:55
Теги:

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о настрое команды на матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова».

«Не буду говорить о сильных и слабых сторонах «Ростова». Это очень важный матч, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Самый принципиальный соперник для команды «Ротор». Надеюсь, футболисты прониклись теми словами, которыми мы закончили предматчевую установку. И безразличных на поле не будет».

Ротор — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...