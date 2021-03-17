Главный тренер «Ротора» назвал «Ростов» самым принципиальным соперником

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о настрое команды на матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова».

«Не буду говорить о сильных и слабых сторонах «Ростова». Это очень важный матч, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Самый принципиальный соперник для команды «Ротор». Надеюсь, футболисты прониклись теми словами, которыми мы закончили предматчевую установку. И безразличных на поле не будет».