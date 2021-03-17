Ветеран «Зенита» Герасимец верит в победу над ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА. По мнению ветерана, петербуржцы должны побеждать армейский клуб.

«Хотя в целом «Зенит» прогрессирует и со страта сезона прибавляет и по сыгранности, и по состоянию, — цитирует «Советский спорт» Герасимца. — Есть мотивация, потому что некуда деваться. Думаю, что питерцы предстанут в игре с армейцами командой, которую мы привыкли видеть: сбалансированной, мощной, которая безоговорочно должна выигрывать чемпионство.

Жду от «Зенита» победы в этом матче. Для ЦСКА данная встреча даже не борьба за первое место, а скорее всего, армейцы бьются за второе место, поэтому москвичам тоже нельзя проигрывать. Иначе возрастет конкуренция со стороны «Спартака», «Рубина», «Динамо», «Сочи» и «Локомотива».