ЦСКА — «Зенит»: Лусиано вывел гостей вперед

«Зенит» открыл счет в матче против ЦСКА в восьмом туре РПЛ — 1:0.

На 43-й минуте отличился форвард сине-бело-голубых Лусиано. Он забил третий гол в двух матчах после перехода в «Зенит».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Зенит».