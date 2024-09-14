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Сегодня, 17:15

ЦСКА — «Зенит»: Лусиано вывел гостей вперед

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лусиано радуется голу в ворота ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» открыл счет в матче против ЦСКА в восьмом туре РПЛ — 1:0.

На 43-й минуте отличился форвард сине-бело-голубых Лусиано. Он забил третий гол в двух матчах после перехода в «Зенит».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Зенит».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Лусиано Гонду
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
2
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
3
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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 7
Алексей Батраков

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Мирлинд Даку

Рубин

 5
П
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Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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 6 1 1
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