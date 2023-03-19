ЦСКА — «Зенит»: Чалов вывел армейцев вперед

Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом». Футболист отметился голом на 72-й минуте. Это его 12-й забитый мяч в сезоне.

Игра проходит в Москве на «ВЭБ Арене». Счет к 73-й минуте — 1:0.