Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Зенитом»

ЦСКА минимально обыграл «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России. Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0.

На 72-й минуте отличился нападающий армейцев Федор Чалов.

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.