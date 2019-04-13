ЦСКА забил с центра поля, отыгрался после удаления Мариу Фернандеса, но уступил "Оренбургу"

13 апреля. Москва. ЦСКА - "Оренбург" - 2:3. Армейцы почти час играли в меньшинстве после удаления Мариу Фернандеса (справа). Фото Александр Федоров, "СЭ"

ЦСКА в домашнем матче 23-го тура чемпионата России проиграл "Оренбургу" (2:3).

Счет ударом из центрального круга открыл Иван Обляков. Затем гости вышли вперед – отличились Адессойе Ойеволе и Алексей Сутормин.

На 25-й минуте Мариу Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален. В меньшинстве армейцы смогли отыграться – Абель Эрнандес забил впервые с августа прошлого года.

После перерыва победу команде Владимира Федотова принес Джордже Деспотович.

ЦСКА (40 очков) остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, "Оренбург" (32 очка) поднялся с десятой на шестую строчку.

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23-й тур

ЦСКА – "Оренбург" – 2:3 (2:2)

Голы: Обляков, 14 (1:0). Ойеволе, 18 (1:1). Сутормин, 24 (1:2). Эрнандес, 32 (2:2). Деспотович, 54 (2:3).

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Дивеев, Набабкин (Магнуссон, 84), Мариу Фернандес, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Щенников (Ефремов, 72), Эрнандес (Нисимура, 64), Чалов.

"Оренбург": Фролов, Малых, Бегич, Ойеволе (Андреев, 82), Сиваков, Терехов, Попович, Мишкич, Бреев (Маляров, 75), Сутормин (Чиркин, 90+1), Деспотович.

Предупреждения: Попович, 15. Мариу Фернандес, 19. Мишкич, 31. Малых, 69. Нисимура, 73. Деспотович, 79. Сигурдссон, 81. Фролов, 90+5.

Удаление: Мариу Фернандес, 25.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Хатуев (Грозный), Назаров (Невинномысск).

13 апреля. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

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