ЦСКА выиграл медали впервые с 2018 года

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место и завоевал серебряные медали.

Армейцы в 30 матчах набрали 58 очков и впервые с сезона-2017/18 выиграли награды чемпионата России. Тогда команда тоже стала второй, после этого ЦСКА два раза занимал четвертое место, по разу шестое и пятое.

Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Бронзовые медали турнира завоевал «Спартак» (54), четвертым стал «Ростов» (53).