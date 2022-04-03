Дмитрий Хохлов рассказал о деле против Facebook после запрета организации в России

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ходе судебного дела против Facebook (принадлежит Meta, которую суд в России признал экстремистской организацией и запретил).

«У нас дело с Facebook продолжается, следующее заседание 6 апреля. Повлияло ли на дело то, что их признали экстремистской организацией? Их признали, но это не имеет отношения к нашему делу. У нас процесс идет», — сказал Хохлов «СЭ».

Экс-футболист сборной России подал в суд на Facebook 1 июля. Он требует выплатить ему 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Заявление было подано в Солнцевский суд. Хохлову надоело, что соцсеть постоянно банит его друзей из-за упоминания его фамилии.