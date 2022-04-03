Денис Макаров: «Все матчи сейчас на 10 баллов, потому что идут уже последние игры сезона»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Что успел сделать за игру? Помог команде ее выиграть, удержать счет, создал пару моментов, но вратарь хозяев спас. Все матчи сейчас на 10 баллов, потому что идут уже последние 8 игр сезона, в каждой из которых мы должны бороться за чемпионство.

Какая атмосфера в команде в связи со всем, что сейчас происходит? Отличная. Все ребята настраиваются на каждую игру. У нас хороший коллектив и настрой», — сказал Макаров.

«Динамо» располагается на втором месте в таблице РПЛ с 46 очками после 23 туров. «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 баллов после 22 встреч.