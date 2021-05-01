ЦСКА — «Уфа»: у армейцев украли победу. В пользу команды Олича не назначен пенальти
На 86-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Уфа» (1:1) арбитр Василий Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей, его ошибку не исправили видеоассистенты Анатолий Жабченко и Николай Богач.
В том эпизоде судья, которому немного перекрывал обзор футболист ЦСКА, не увидел, что против Константина Кучаева были нарушены правила. Игрок «Уфы» наступил ему шипами на голеностоп. Произошло это в тот момент, когда мяч находился в игре. Такой фол наказывается штрафным ударом и желтой карточкой. Так как он произошел внутри штрафной площади, следовало назначить 11-метровый удар.
Странно, что ВАР не рекомендовали арбитру прибегнуть к просмотру видеозаписи.
ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 балл.
(Александр Бобров)
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