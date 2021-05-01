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Судейство

ЦСКА — «Уфа»: у армейцев украли победу. В пользу команды Олича не назначен пенальти

18:45
1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1. 1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1. 1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1. 1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1.
1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1.
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На 86-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Уфа» (1:1) арбитр Василий Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей, его ошибку не исправили видеоассистенты Анатолий Жабченко и Николай Богач.

В том эпизоде судья, которому немного перекрывал обзор футболист ЦСКА, не увидел, что против Константина Кучаева были нарушены правила. Игрок «Уфы» наступил ему шипами на голеностоп. Произошло это в тот момент, когда мяч находился в игре. Такой фол наказывается штрафным ударом и желтой карточкой. Так как он произошел внутри штрафной площади, следовало назначить 11-метровый удар.

Странно, что ВАР не рекомендовали арбитру прибегнуть к просмотру видеозаписи.

ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 балл.

(Александр Бобров)

1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1.
1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1.
1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1.
1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1.
1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1.
1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1.

ЦСКА — Уфа

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