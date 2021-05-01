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Олич — о ничьей с «Уфой»: «Концентрации сегодня не было»

18:50
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (1:1).

— Что думаете о сегодняшнем матче?

— Первый тайм мы сыграли не так, как я ожидал. Мяч был под контролем «Уфы». Во втором тайме пошло лучше, но из-за одного удара получили гол. Концентрации сегодня не было. Моменты еще были у нас, но не вышло.

— Что с Влашичем?

—  Завтра узнаем, его потеря стала неожиданной. У него болит колено. Он говорит, что очень больно, никак не мог играть.

— Что не получилось в первом тайме?

— У нас было 2-3 момента, но я был недоволен контролем мячом. Соперник практически не отдавал нам его. Во втором уже у нас совсем другая игра пошла.

— Что думаете по моменту с неназначенным пенальти в конце матча?

— Пока не видел момент.

— Кучаев вернулся после травмы. Кого еще ждете к «Краснодару»?

— Кучаев вчера провел отличный матч. После такой травмы вернулся и сразу пошло. Доволен его игрой сегодня. Еще на замене был Бохинен, но он пока был не готов играть. Надеюсь, на следующей неделе вернутся игроки, которые были дисквалифицированы. Фукс пока только начал тренироваться, надеемся увидеть его на скамейке в следующем матче, если все будет хорошо.

— Как вам игра Чалова?

— Важно, чтобы он постепенно набирал оптимальную форму. Он хорошо тренируется, уверен, что в будущем он сможет много забивать.

ЦСКА не удалось победить в третьем матче подряд в РПЛ. В двух предыдущих турах армейцы уступили «Сочи» (1:2) и «Спартаку» (0:1). В активе клуба стало 47 очков и команда остается на пятом месте.

(Сергей Федоров)

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