Главный тренер «Уфы» назвал закономерной ничью с ЦСКА

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (1:1).

— Как вам сегодняшняя игра?

— Предполагали, что будет боевая игра. ЦСКА борется за еврокубки, у них неудачная серия. У нас тоже все не просто, доволен ребятами. Во втором тайме нам было потруднее, но мы справились. Результат закономерный. Не моя компетенция обсуждать проблемы ЦСКА, это выделят у них в клубе.

— Что изменилось во втором тайме?

— Мы свою игру не изменяли. У соперника вышли свежие игроки, начали использовать продольные передачи. Нам из-за травм приходилось выпускать игроков не на свои позиции, но они сыграли хорошо.

«Уфа» с 21 очком занимает предпоследнюю, 15-ю строчку, в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Уфа» 8 мая примет «Зенит».

(Сергей Федоров)