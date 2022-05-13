ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» и стал победителем молодежного чемпионата России

ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 27-го тура молодежного чемпионата России.

Встреча проходила на стадионе «Сапсан Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей забитым мячом отметился Станислав Лапинский. У хозяев мяч с пенальти забил Антон Горбунов.

Таким образом, ЦСКА набрал 63 очка и гарантировал себе первое место в турнирной таблице за тур до окончания чемпионата.

М-Лига

Группа 1. 27-й тур

«Локомотив — мол.» (Москва) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:1 (1:0)

Голы: Горбунов, 26 — с пенальти (1:0). Лапинский, 72 (1:1).

Судья: Молдован (Краснодар).

13 мая. Москва. Стадион «Сапсан Арена».