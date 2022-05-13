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РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков.

Как сообщается на сайте РФС, палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении подмосковного клуба о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме.

«Химки» будет обязан выплатить задолженность и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.

Запрет на регистрацию новичков является обеспечительной мерой и может быть снят в случае исполнения обязательств перед посредником.

После 28 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

Источник: https://rfs.ru/news/215881
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Химки
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