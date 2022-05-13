РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков.

Как сообщается на сайте РФС, палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении подмосковного клуба о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме.

«Химки» будет обязан выплатить задолженность и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.

Запрет на регистрацию новичков является обеспечительной мерой и может быть снят в случае исполнения обязательств перед посредником.

После 28 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.