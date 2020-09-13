ЦСКА — «Спартак»: видеотрансляция матча в 19:00
10:05
В воскресенье, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды обменялись победами в чемпионате России, а в 1/4 финала Кубка России красно-белые победили армейцев в дополнительное время.
Следить за матчем ЦСКА — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Спартак»
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи