Колумбия обыграла Узбекистан в матче чемпионата мира-2026

Сборная Колумбии в столице Мексики Мехико нанесла поражение Узбекистану в 1-м туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.

Счет на 40-й минуте открыл защитник колумбийцев Даниэль Муньос. На 60-й минуте полузащитник узбекистанской сборной Аббосбек Файзуллаев забил ответный гол.

На 65-й минуте колумбийцы вновь вышли вперед после гола форварда Луиса Диаса. Окончательный счет на 90+9-й минуте установил нападающий Хаминтон Кампас.

Сборная Узбекистана проводила свой первый матч на чемпионатах мира.

Сборная Колумбии (3 очка) лидирует в таблице группы K ЧМ-2026. Узбекистан (0 очков) идет на последнем месте. Во 2-м туре команды сыграют с ДР Конго (24 июня) и Португалией (23 июня) соответственно.