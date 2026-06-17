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РФС объявил об переименовании стадий Кубка России: плей-офф на втором этапе — с 1/8 финала, решающий матч — финал вместо суперфинала

Алина Савинова

Российский футбольный союз (РФС) утвердил регламент FONBET Кубка России сезона-2026/27, сообщает пресс-служба организации. Новый розыгрыш турнира стартует 28 июля.

Турнир пройдет в прежней схеме с разделением на три стадии. Первая — участники Пути РПЛ проведут групповой турнир, а в Пути регионов запланировано шесть отборочных раундов. Вторая — участники продолжат выступление в формате плей-офф с двойным вылетом для клубов РПЛ. Третьей стадией станет финал из одного матча.

Как отметчает пресс-служба РФС, в регламенте появилось несколько изменений. Раунды плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов на второй стадии переименованы — старт с 1/8 финала вместо 1/4, обе сетки завершат полуфинальные матчи, а решающая игра снова будет называться финалом (вместо суперфинала).

Кроме этого, в каждой паре 1/8 финала Пути РПЛ принимающей стороной в первом матче будет команда, занявшая второе место в своей группе. В 1/4 и 1/2 финала первый матч дома сыграют команды, набравшие меньше очков на групповом этапе. В случае равенства очков, на своем поле первый матч проведет клуб с более худшими показателями в группе. Ранее очередность проведения игр определяла жеребьевка.

Во втором этапе 1/8 финала Пути регионов принимающей стороной в каждой в паре будет клуб не из РПЛ. Если обе команды в паре из чемпионата России, то дома сыграет та, которая уступила в 1/8 финала Пути РПЛ. До этого преимущество своего поля получал клуб, победивший на предыдущей стадии Пути регионов.

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