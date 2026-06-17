Тренер «Зенита» Семак: «Лозунг «спорт вне политики» канул в лету»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о влиянии политики на спорт.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

«К сожалению, лозунг «спорт вне политики» канул в лету. Ситуация изменилась, и политический вопрос имеет важную роль, и в момент каких-то санкций, отстранений он является рычагом для воздействия на ту или иную страну, тех или иных людей», — сказал Семак в эфире радио Sputnik Санкт-Петербург.

Специалист также согласился с тем, что политические рычаги стали формировать общественное сознание.

«Раньше было очень непросто работать с воздействием на общество. Сейчас есть и интернет, и телевидение, и все остальное. Мы видим очень много информации, и отличить правдивую от неправдивой достаточной сложно», — добавил он.

Ранее The Athletic сообщил, что ФИФА намерена пригласить сборную России на детский турнир для футболистов до 15 лет, который планируется провести в сентябре.