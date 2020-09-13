Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч 7-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск).

Форвард Александр Кокорин впервые попал в заявку красно-белых. 29-летний россиянин, в начале августа подписавший контракт и с тех пор лечивший повреждение, начнет игру в запасе московской команды.

В центре обороны ЦСКА сыграют Хердур Магнуссон и Вадим Карпов, тогда как Виктор Васин остался в запасе.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Магнуссон, Карпов, Щенников — Тикнизян, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич — Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Эджуке, Котин, Сигурдссон, Зайнутдинов, Гайч, Бистрович, Бийол, Шкурин.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Зобнин, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон — Бакаев, Умяров, Крал — Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Кокорин, Соболев.

ЦСКА с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 14 баллов и вторая строчка.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»