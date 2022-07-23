ЦСКА — «Сочи»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча

В субботу, 23 июля, состоится матч 2-го тура МИР чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Сочи». Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне армейцы дважды проиграли сочинцам в рамках РПЛ (1:4 и 0:1), зато московский клуб был сильнее соперника на стадии 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (2:1).

В последний раз ЦСКА побеждал «Сочи» в рамках РПЛ в ноябре 2019 года (3:2).

Следить за матчем ЦСКА — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте matchtv.ru.