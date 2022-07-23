Рианчо: «Запас доверия к Абаскалю должен быть не менее ста дней, вне зависимости от результатов «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в рамках 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Российский чемпионат только начался. У «Спартака» новый молодой тренер, который ищет новую модель для игры. У него своя философия. Футболистам нужно врем, чтобы понять, чего от них хочет Абаскаль, все его задумки. «Спартак» в официальных матчах пока не одерживал победы при Абаскале. Матч с «Краснодаром» будет интересным. Против этой команды никогда не бывает легко. Если «Спартак проиграет эту игру, начнутся разговоры об отставке Абаскаля? Я считаю, что запас доверия к новому специалисту должен быть не менее ста дней, вне зависимости от результатов «Спартака»!» — сказал Рианчо «СЭ».

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 23 июля в Краснодаре. Начало — в 20.00 по московскому времени.