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Сегодня, 21:09

ЦСКА — «Сочи»: Безбородов правильно удалил Ахметова, помощь ВАР не потребовалась

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
ЦСКА — «Сочи»: Безбородов правильно удалил Ахметова.
Фото Скриншот трансляции.
ЦСКА — «Сочи»: Безбородов правильно удалил Ахметова.
Фото Скриншот трансляции.
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На 90+2-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Сочи» (0:1) арбитр Владислав Безбородов быстро принял правильное решение, показав красную карточку Ильзату Ахметову и удалив его с поля.

ЦСКА — «Сочи»: Безбородов правильно удалил Ахметова. Фото Скриншот трансляции.
ЦСКА — «Сочи»: Безбородов правильно удалил Ахметова.
Скриншот трансляции.

Судья занял неплохую позицию и увидел, что полузащитник красно-синих с нарушением правил остановил Кирилла Заику, убегавшего один на один с вратарем, и лишил соперника явной возможности забить гол.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
Ильзат Ахметов
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
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 - : -
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Антон Зиньковский

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