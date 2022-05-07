ЦСКА — «Сочи»: Безбородов правильно удалил Ахметова, помощь ВАР не потребовалась

На 90+2-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Сочи» (0:1) арбитр Владислав Безбородов быстро принял правильное решение, показав красную карточку Ильзату Ахметову и удалив его с поля.

ЦСКА — «Сочи»: Безбородов правильно удалил Ахметова. Скриншот трансляции.

Судья занял неплохую позицию и увидел, что полузащитник красно-синих с нарушением правил остановил Кирилла Заику, убегавшего один на один с вратарем, и лишил соперника явной возможности забить гол.