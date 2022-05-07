ЦСКА — «Сочи»: Безбородов правильно удалил Ахметова, помощь ВАР не потребовалась
На 90+2-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Сочи» (0:1) арбитр Владислав Безбородов быстро принял правильное решение, показав красную карточку Ильзату Ахметову и удалив его с поля.
ЦСКА — «Сочи»: Безбородов правильно удалил Ахметова.
Скриншот трансляции.
Судья занял неплохую позицию и увидел, что полузащитник красно-синих с нарушением правил остановил Кирилла Заику, убегавшего один на один с вратарем, и лишил соперника явной возможности забить гол.
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|
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|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
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|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
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|13
|6
|8
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|45
|
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|8
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|
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|
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|12
|2
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|38
|
9
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|7
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|37
|
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|
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|7
|8
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|29
|
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|6
|11
|11
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|29
|
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|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
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|5
|7
|15
|27-54
|22
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30 тур
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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