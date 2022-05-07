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«Сочи» в гостях с минимальным счетом победил ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 мая. Москва. ЦСКА — «Сочи» — 0:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Сочи» в гостях победил ЦСКА в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Гости взяли верх с минимальным счетом — 1:0.

Автором решающего мяча стал полузащитник сочинцев Артем Макарчук, который отличился на 11-й минуте.

Он поразил ворота дебютирующего в РПЛ голкипера ЦСКА Владислава Торопа. 18-летний вратарь заменил травмированного Игоря Акинфеева, который провел игру в запасе.

В самом конце матча прямую красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов за «фол последней надежды».

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».

ЦСКА остался на четвертом месте (47) очков, но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Сочи
Голы
Макарчук, 10 (0:1)
ЦСКА
Тороп Марио Фернандес Щенников Дивеев Мухин (Ахметов, 77) Карраскаль (Эджуке, 59) Гбамен (Ушаков, 66) Бийол Юсуф Языджи Обляков Заболотный
Сочи
Адамов Дркушич (Прохин, 67) Родригау Терехов Цаллагов Маргасов Юсупов (Бурмистров, 84) Попов (Мелкадзе, 27, Ангбан, 84) Нобоа Макарчук Жоаузинью (Заика, 66)
Предупреждения
Гбамен 36’  -  Попов 27’, Адамов 56’, Дркушич 57’, Прохин 88’, Бурмистров 90+4’
Удаления
Ахметов 90+2’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
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ФК ЦСКА (Москва)
2
41
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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