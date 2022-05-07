«Сочи» в гостях с минимальным счетом победил ЦСКА

«Сочи» в гостях победил ЦСКА в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Гости взяли верх с минимальным счетом — 1:0.

Автором решающего мяча стал полузащитник сочинцев Артем Макарчук, который отличился на 11-й минуте.

Он поразил ворота дебютирующего в РПЛ голкипера ЦСКА Владислава Торопа. 18-летний вратарь заменил травмированного Игоря Акинфеева, который провел игру в запасе.

В самом конце матча прямую красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов за «фол последней надежды».

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».

ЦСКА остался на четвертом месте (47) очков, но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).