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Ветеран ЦСКА — о поражении от «Сочи»: «Дальше будет только хуже. Армейцы ползают как тараканы»

Ветеран ЦСКА Пономарев назвал Марио Фернандеса нулевым защитником
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение армейцев от «Сочи» в 28-м туре Тинькофф РПЛ (0:1).

«Новоприобретенные легионеры около 4-5 игр впахивали, у них было колоссальное желание показать себя в новой команде, а сейчас превратились в наших серых футболистов. Еще более-менее выглядит Гбамен. Понятно, что это еще и перелом в организме, разные климатические условия и так далее. Карраскаля все время заменяют, значит, физически он совершенно не готов. Первый тайм вообще провальный был, а во втором уже сами «Сочи» испугались, все время смотрели на часы, быстрей бы время кончилось, уже им было не до игры, они отдали инициативу и задрожали, поэтому ЦСА и поднажало.

Игры в принципе у армейцев нет, все связи нарушены. Марио снова в нападение побежал, хотя из-за него в ворота ЦСКА и забили. Он вообще плохо играет в обороне, то, что он играет, это все для кухарок, которые сидят на трибуне. Забивать — он забивает, а в обороне он нулевой. Здесь все закономерно. Слава Богу, что второй мяч не забили. Дальше будет хуже, потому что в Краснодаре играем. Разве «Краснодар» отпустит что ли? Они все физически очень здорово готовы, а наши ползают как тараканы», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА остался на четвертом месте (47 очков), но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».

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1.69

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Реал

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П1

20%

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15%

1.80
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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