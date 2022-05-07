Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение армейцев от «Сочи» в 28-м туре Тинькофф РПЛ (0:1).

«Новоприобретенные легионеры около 4-5 игр впахивали, у них было колоссальное желание показать себя в новой команде, а сейчас превратились в наших серых футболистов. Еще более-менее выглядит Гбамен. Понятно, что это еще и перелом в организме, разные климатические условия и так далее. Карраскаля все время заменяют, значит, физически он совершенно не готов. Первый тайм вообще провальный был, а во втором уже сами «Сочи» испугались, все время смотрели на часы, быстрей бы время кончилось, уже им было не до игры, они отдали инициативу и задрожали, поэтому ЦСА и поднажало.

Игры в принципе у армейцев нет, все связи нарушены. Марио снова в нападение побежал, хотя из-за него в ворота ЦСКА и забили. Он вообще плохо играет в обороне, то, что он играет, это все для кухарок, которые сидят на трибуне. Забивать — он забивает, а в обороне он нулевой. Здесь все закономерно. Слава Богу, что второй мяч не забили. Дальше будет хуже, потому что в Краснодаре играем. Разве «Краснодар» отпустит что ли? Они все физически очень здорово готовы, а наши ползают как тараканы», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА остался на четвертом месте (47 очков), но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».