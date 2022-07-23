Дубль Медины и голевая передача Акинфеева помогли ЦСКА разгромить «Сочи»

ЦСКА на своем поле обыграл «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ — 3:0.

На 36-й минуте счет открыл полузащитник армейцев Хесус Медина с передачи Хорхе Карраскаля. Во втором тайме, на 56-й минуте Карраскаль забил сам, а голевую передачу ему отдал вратарь Игорь Акинфеев, который выбил мяч на колумбийца со своей половины поля. На 90+2-й минуте Медина забил второй для себя гол в этой встрече.

Отметим, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, который пришел в московский клуб этим летом, с января 2020 года по июнь 2022 года работал в «Сочи».

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть все 2 матча на старте сезона. «Сочи» с 3 очками идет на третьей строчке.

В 3-м туре ЦСКА на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода» (31 июля, 15.00 мск), а «Сочи» примет дома «Ахмат» (30 июля, 20.00 мск).