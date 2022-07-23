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Дубль Медины и голевая передача Акинфеева помогли ЦСКА разгромить «Сочи»

ЦСКА разгромил «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА на своем поле обыграл «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ — 3:0.

На 36-й минуте счет открыл полузащитник армейцев Хесус Медина с передачи Хорхе Карраскаля. Во втором тайме, на 56-й минуте Карраскаль забил сам, а голевую передачу ему отдал вратарь Игорь Акинфеев, который выбил мяч на колумбийца со своей половины поля. На 90+2-й минуте Медина забил второй для себя гол в этой встрече.

Отметим, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, который пришел в московский клуб этим летом, с января 2020 года по июнь 2022 года работал в «Сочи».

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть все 2 матча на старте сезона. «Сочи» с 3 очками идет на третьей строчке.

В 3-м туре ЦСКА на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода» (31 июля, 15.00 мск), а «Сочи» примет дома «Ахмат» (30 июля, 20.00 мск).

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Сочи
Голы
Медина, 36 (1:0), Карраскаль, 56 (2:0), Медина, 90+2 (3:0)
ЦСКА
Акинфеев Набабкин Гайич Дивеев Мухин Карраскаль (Яковлев, 90) Обляков Зайнутдинов Кучаев (Ермаков, 76) Медина Чалов (Заболотный, 63)
Сочи
Адамов Дркушич (Мещанинов, 83) Терехов Цаллагов Юрганов Ангбан Юсупов Макарчук Бурмистров (Нобоа, 71) Мелкадзе (Жоаозиньо, 46) Сарвели (Ушатов, 72)
Судьи
Москалев (Воронеж) Гаврилин (Владимир) Ковалев (Реутов)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Воронцов (Ярославль)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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