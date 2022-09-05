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5 сентября, 17:46

Наумов считает, что после ухода Комппера в «Локомотиве» следует уволить Цорна

Алексей Еремин
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход Марвина Комппера из тренерского штаба железнодорожников.

«Я думаю, там всех нужно увольнять — и Цорна, и остальных. Убрать всю эту шайку-лейку оттуда. Начинать строить клуб заново. Что мы там ждем от них хорошего? Я считаю, что они все там виноваты. Всех нужно убирать оттуда, заново работать с клубом и заново все создавать. Они разрушили все, что было создано», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

5 сентября «Локомотив» объявил об уходе 37-летнего специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Комппер вошел в тренерский штаб «Локомотива» в октябре 2021 года, а 1 марта после ухода Маркуса Гисдоля стал фактически исполнять обязанности главного тренера команды.

«Локомотив» с 9 очками после 8 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 4 сентября, железнодорожники дома уступили в матче 8-го тура РПЛ «Ахмату» (1:2). Московский клуб больше часа играл в большинстве.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10259831-eks-prezident-lokomotiva-naumov-ob-otstavke-komppera-ubrat-nuzhno-vsyu-etu-shajku-lejku-oni-razrushili-vse.html
Марвин Комппер
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ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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