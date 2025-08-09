Футбол
9 августа, 14:15

Корнеев: «У Батракова было бы больше шансов заиграть в «Реал Сосьедад», чем у Захаряна»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил перспективы полузащитника «Локо» Алексея Батракова.

— Батраков — прямо сейчас уже готовый футболист для серьезного европейского клуба?

— Пока нет. Но через пару сезонов точно будет готов к европейскому вызову.

— Скажем, он мог бы заиграть в «Реал Сосьедад», куда уехал Захарян и, увы, пропал?

— Батраков более динамичный футболист, чем Захарян. Поэтому у него было бы больше шансов там заиграть.

— Алексей — самый талантливый российский игрок последних 10 лет? Или Головина поставите повыше?

— Думаю, что уровня Головина пока не достиг никто из молодых игроков! Только Тюкавина по потенциалу можно поставить выше Александра. Константин — очень одаренный футболист!

20-летний Батраков в сезоне-2024/25 в 37 матчах за «Локомотив» забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Игорь Корнеев о&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Как можно поверить в Ливая?! А Угальде, видимо, ждет предложения от «Реала». Корнеев — о дерби «Локо» — «Спартак»

Алексей Батраков
Игорь Корнеев
ФК Локомотив (Москва)
