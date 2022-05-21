ЦСКА — «Ростов»: видеообзор матча 30-го тура РПЛ

ЦСКА на своем поле разгромил «Ростов» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе армейцев отличились Марио Фернандес, Жан-Филипп Гбамен, Иван Обляков и Игорь Дивеев.

ЦСКА завершил сезон-2021/22 на пятом месте с 50 очками. «Ростов» финишировал на девятой строчке с 38 очками.