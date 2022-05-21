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Сегодня, 21:17

Семак: «Дзюба старался, сыграл неплохо по желанию и самоотдаче»

Семак заявил, что «Зениту» не хватило забитых мячей
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1) подвел итоги встречи.

— Что касается самой игры, большое территориальное преимущество было на нашей стороне, — цитирует Семака сайт «Зенита». — К сожалению, в первом тайме острых моментов нами было создано мало. Во втором тайме играли гораздо активнее, создавали моменты, очень хорошие моменты были у наших игроков. Для того чтобы выигрывать, нужно забивать. Сегодня, к сожалению, забить не получилось. У своих ворот допустили ошибку, которая, к сожалению, привела к пенальти. В остальном, еще раз: первый тайм — не очень, второй — понравился. Даже те молодые игроки, которые вышли, смотрелись неплохо. В принципе, конечно, нужно было забивать, тогда и результат был бы для нас положительным.

— Первая игра с «Нижним Новгородом» — 5:1, сегодня 0:1. Дело в мотивации «Зенита» или сегодня «Нижний Новгород» как-то по-другому сыграл?

— Конечно, было понятно, что с точки зрения мотивации очень важная была игра для «Нижнего Новгорода», чтобы избежать стыковых матчей. Но, естественно, и состав у нас был другой. Молодые игроки, некоторые только первый раз вышли в Премьер-лиге. Плюс реализация... Думаю, если забили бы первыми, игра бы раскрылась по-другому. А так понятно, что защиту соперника, который обороняется всей командой, непросто вскрывать. Повторюсь, второй тайм мне понравился. Единственное, чего мне не хватило — это забитых мячей.

— Вопрос про капитанскую повязку, ее Дзюбе отдали. Исполнил ли капитан сегодня свою функцию? Как происходит выбор капитана?

— Смотря кто выходит в стартовом составе. Если играет Миша Кержаков и нет Дзюбы — он капитан. Если Артем на поле, то Артем. Если нет ни того, ни другого — Дуглас. Думаю, это естественное решение было, абсолютно логичное и понятное. Артем старался, сыграл неплохо по желанию и самоотдаче. Что-то не получалось касаемо качества — не только у него, но и у других игроков. Даже у Вани Сергеева, нашего нападающего, который забивает постоянно, сегодня было два хороших момента, но, к сожалению, их не получилось реализовать. Естественно, вопросов к команде по желанию и мотивацию у меня нет. По качеству и результату вопросы сегодня есть. Опять же, нужно поблагодарить игроков за весь сезон — трудный, тяжелый. Понимаю, что не так просто в каждом матче добиваться положительного результата.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-05-21-sergey-semak-nuzhno-poblagodarit-igrokov-za-ves-sezon.htm

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13%

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Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
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Химки 2
Спартак 1
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П2

24%

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Обе забьют - да

16%

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Х

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Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
1
3
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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