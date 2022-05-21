Семак: «Дзюба старался, сыграл неплохо по желанию и самоотдаче»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1) подвел итоги встречи.
— Что касается самой игры, большое территориальное преимущество было на нашей стороне, — цитирует Семака сайт «Зенита». — К сожалению, в первом тайме острых моментов нами было создано мало. Во втором тайме играли гораздо активнее, создавали моменты, очень хорошие моменты были у наших игроков. Для того чтобы выигрывать, нужно забивать. Сегодня, к сожалению, забить не получилось. У своих ворот допустили ошибку, которая, к сожалению, привела к пенальти. В остальном, еще раз: первый тайм — не очень, второй — понравился. Даже те молодые игроки, которые вышли, смотрелись неплохо. В принципе, конечно, нужно было забивать, тогда и результат был бы для нас положительным.
— Первая игра с «Нижним Новгородом» — 5:1, сегодня 0:1. Дело в мотивации «Зенита» или сегодня «Нижний Новгород» как-то по-другому сыграл?
— Конечно, было понятно, что с точки зрения мотивации очень важная была игра для «Нижнего Новгорода», чтобы избежать стыковых матчей. Но, естественно, и состав у нас был другой. Молодые игроки, некоторые только первый раз вышли в Премьер-лиге. Плюс реализация... Думаю, если забили бы первыми, игра бы раскрылась по-другому. А так понятно, что защиту соперника, который обороняется всей командой, непросто вскрывать. Повторюсь, второй тайм мне понравился. Единственное, чего мне не хватило — это забитых мячей.
— Вопрос про капитанскую повязку, ее Дзюбе отдали. Исполнил ли капитан сегодня свою функцию? Как происходит выбор капитана?
— Смотря кто выходит в стартовом составе. Если играет Миша Кержаков и нет Дзюбы — он капитан. Если Артем на поле, то Артем. Если нет ни того, ни другого — Дуглас. Думаю, это естественное решение было, абсолютно логичное и понятное. Артем старался, сыграл неплохо по желанию и самоотдаче. Что-то не получалось касаемо качества — не только у него, но и у других игроков. Даже у Вани Сергеева, нашего нападающего, который забивает постоянно, сегодня было два хороших момента, но, к сожалению, их не получилось реализовать. Естественно, вопросов к команде по желанию и мотивацию у меня нет. По качеству и результату вопросы сегодня есть. Опять же, нужно поблагодарить игроков за весь сезон — трудный, тяжелый. Понимаю, что не так просто в каждом матче добиваться положительного результата.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0