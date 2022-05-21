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Ротенберг об отстранении от еврокубков: «Обидно. «Сочи» играет в футбол, который не стыдно показать на международной арене»

Президент «Сочи» Ротенберг расстроен из-за решения отстранить российские клубы от еврокубков
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что расстроен из-за отстранения российских клубов от еврокубков.

«Сочи» занял второе место по итогам сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ и мог участвовать в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

— Исторический результат достигнут, а возможности показать себя в еврокубках нет, какие у вас эмоции?

— Это очень обидно. Наши ребята достойны еврокубков. Я уверен, что они бы там выступили на большом уровне, солидно. Мы показываем хорошую игру, которую не стыдно показать на международной арене.

— Для вас было принципиально обыграть «Динамо»?

— Я уже рассказывал, почему покинул «Динамо». Это было из-за отставки Черчесова. Я не имел права остаться. Я уже объявил, что он остается, а его убрали. Это говорило о недоверии. Нет доверии — значит и команды тоже нет. Так и получилось, команда упала в ФНЛ.

— Многие говорят сейчас, что нам придется долго играть без еврокубков. Что вы думаете о возможных выступлениях в Азии?

— Нам надо развиваться. Чем больше команд будет привлечено в РПЛ из СНГ или Азии, тем лучше. К тоже ним приезжают хорошие футболисты.

— Нам нужно опасаться наиболее жестких санкций от УЕФА?

— Спорт должен быть вне политики. Никто не должен смотреть, что происходит в политической составляющей. Наоборот, спорт всегда объединял все народы между собой.

2 мая УЕФА объявил об отстранении российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2021/22.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
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Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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