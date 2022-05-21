Ротенберг об отстранении от еврокубков: «Обидно. «Сочи» играет в футбол, который не стыдно показать на международной арене»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что расстроен из-за отстранения российских клубов от еврокубков.
«Сочи» занял второе место по итогам сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ и мог участвовать в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.
— Исторический результат достигнут, а возможности показать себя в еврокубках нет, какие у вас эмоции?
— Это очень обидно. Наши ребята достойны еврокубков. Я уверен, что они бы там выступили на большом уровне, солидно. Мы показываем хорошую игру, которую не стыдно показать на международной арене.
— Для вас было принципиально обыграть «Динамо»?
— Я уже рассказывал, почему покинул «Динамо». Это было из-за отставки Черчесова. Я не имел права остаться. Я уже объявил, что он остается, а его убрали. Это говорило о недоверии. Нет доверии — значит и команды тоже нет. Так и получилось, команда упала в ФНЛ.
— Многие говорят сейчас, что нам придется долго играть без еврокубков. Что вы думаете о возможных выступлениях в Азии?
— Нам надо развиваться. Чем больше команд будет привлечено в РПЛ из СНГ или Азии, тем лучше. К тоже ним приезжают хорошие футболисты.
— Нам нужно опасаться наиболее жестких санкций от УЕФА?
— Спорт должен быть вне политики. Никто не должен смотреть, что происходит в политической составляющей. Наоборот, спорт всегда объединял все народы между собой.
2 мая УЕФА объявил об отстранении российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2021/22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0