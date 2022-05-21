Ротенберг об отстранении от еврокубков: «Обидно. «Сочи» играет в футбол, который не стыдно показать на международной арене»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что расстроен из-за отстранения российских клубов от еврокубков.

«Сочи» занял второе место по итогам сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ и мог участвовать в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

— Исторический результат достигнут, а возможности показать себя в еврокубках нет, какие у вас эмоции?

— Это очень обидно. Наши ребята достойны еврокубков. Я уверен, что они бы там выступили на большом уровне, солидно. Мы показываем хорошую игру, которую не стыдно показать на международной арене.

— Для вас было принципиально обыграть «Динамо»?

— Я уже рассказывал, почему покинул «Динамо». Это было из-за отставки Черчесова. Я не имел права остаться. Я уже объявил, что он остается, а его убрали. Это говорило о недоверии. Нет доверии — значит и команды тоже нет. Так и получилось, команда упала в ФНЛ.

— Многие говорят сейчас, что нам придется долго играть без еврокубков. Что вы думаете о возможных выступлениях в Азии?

— Нам надо развиваться. Чем больше команд будет привлечено в РПЛ из СНГ или Азии, тем лучше. К тоже ним приезжают хорошие футболисты.

— Нам нужно опасаться наиболее жестких санкций от УЕФА?

— Спорт должен быть вне политики. Никто не должен смотреть, что происходит в политической составляющей. Наоборот, спорт всегда объединял все народы между собой.

2 мая УЕФА объявил об отстранении российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2021/22.