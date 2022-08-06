ЦСКА продлил успешную домашнюю серию против «Факела»

ЦСКА обыграл «Факел» со счетом 4:1 в матче 4-го тура чемпионата России.

Армейцы продлили успешную серию в домашнем противостоянии с «Факелом». В пяти московских встречах с воронежцами красно-синие добыли пять побед, тогда как с четырех выездов удалось привезти скромные два очка.

Матчи ЦСКА и «Факела» в чемпионатах России:

Дата Город Тренер ЦСКА Тренер «Факела» Счет 12.04.1992 Москва Павел Садырин Федор Новиков 2:0 02.07.1992 Воронеж Павел Садырин Валерий Нененко 0:2 09.07.1997 Москва Павел Садырин Сергей Савченков 1:0 09.11.1997 Воронеж Павел Садырин Сергей Савченков 1:1 07.05.2000 Воронеж Олег Долматов Валерий Нененко 1:2 13.08.2000 Москва Павел Садырин Валерий Нененко 5:1 16.06.2001 Воронеж Павел Садырин Александр Аверьянов 1:1 09.10.2001 Москва Александр Кузнецов Александр Аверьянов 5:1 06.08.2022 Москва Владимир Федотов Олег Василенко 4:1

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