Семак объяснил, почему заменил Сутормина и Ловрена в перерыве матча с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил свой подход к заменам в матче 4-го тура с «Ахматом» (0:0).

— Почему в перерыве вышел не Чистяков, а Алип? Замены Сутормина и Ловрена связаны с желтыми карточками?

— Да. Мы и так были в меньшинстве, а потеря еще одного игрока поставила бы нас в более сложную ситуацию. Нуралы сейчас смотрится хорошо. И Дима тоже неплохо. Но Алип немножко побыстрей. В первом тайме было много длинных передач за спину, и мы решили поставить его, тем более он левоногий. И еще мы предполагали, что в эту зону выйдет Бериша.

— Почему в конце вышел Чистяков, а не Сергеев?

— Потому что «Ахмат» выпустил Конате. А в концовке мы ждали много стандартных положений у своих ворот и забросов в штрафную площадь. Добавили в центр обороны высокорослого игрока, который хорошо играет в воздухе.

— Команда была согласна на 0:0?

— У нас был шикарный момент на последней секунде. Конечно, мы хотели победить, но было тяжело. Ребята не железные. Что касается движения и самоотдачи, то мы очень хорошо смотрелись во втором тайме.

«Зенит» с 8 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга встретится на своем поле с ЦСКА (13 августа, 17.00 мск).