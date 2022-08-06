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Семак объяснил, почему заменил Сутормина и Ловрена в перерыве матча с «Ахматом»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил свой подход к заменам в матче 4-го тура с «Ахматом» (0:0).

— Почему в перерыве вышел не Чистяков, а Алип? Замены Сутормина и Ловрена связаны с желтыми карточками?

— Да. Мы и так были в меньшинстве, а потеря еще одного игрока поставила бы нас в более сложную ситуацию. Нуралы сейчас смотрится хорошо. И Дима тоже неплохо. Но Алип немножко побыстрей. В первом тайме было много длинных передач за спину, и мы решили поставить его, тем более он левоногий. И еще мы предполагали, что в эту зону выйдет Бериша.

— Почему в конце вышел Чистяков, а не Сергеев?

— Потому что «Ахмат» выпустил Конате. А в концовке мы ждали много стандартных положений у своих ворот и забросов в штрафную площадь. Добавили в центр обороны высокорослого игрока, который хорошо играет в воздухе.

— Команда была согласна на 0:0?

— У нас был шикарный момент на последней секунде. Конечно, мы хотели победить, но было тяжело. Ребята не железные. Что касается движения и самоотдачи, то мы очень хорошо смотрелись во втором тайме.

«Зенит» с 8 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга встретится на своем поле с ЦСКА (13 августа, 17.00 мск).

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:0
Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Крылья Советов
Динамо

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18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
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Урал 0
Спартак 2
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П2

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1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
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Краснодар 3
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Матч завершен

ТБ 2.5

34%

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П1

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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
2
0
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
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