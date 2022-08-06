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Сегодня, 22:47

«Ахмат» — «Зенит»: видеообзор матча 4-го тура РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
6 августа. Грозный. «Ахмат» — «Зенит».
Фото ФК «Ахмат»

«Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» — 0:0.

«Зенит» играл в меньшинстве с 33-й минуты: красную карточку за фол за пределами своей штрафной получил вратарь команды из Санкт-Петербурга Даниил Одоевский. Михаил Кержаков заменил Андрея Мостового и занял место в воротах петербуржцев.

«Зенит» с 8 очками идет на 3-м месте в РПЛ, «Ахмат» с 5 очками занимает 8-ю строчку.

В следующем туре «Зенит» сыграет против ЦСКА дома 13 августа, а «Ахмат» встретится с «Химками» на выезде 14 августа.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:0
Зенит

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

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18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
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Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
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14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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