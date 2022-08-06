«Ахмат» — «Зенит»: видеообзор матча 4-го тура РПЛ

«Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» — 0:0.

«Зенит» играл в меньшинстве с 33-й минуты: красную карточку за фол за пределами своей штрафной получил вратарь команды из Санкт-Петербурга Даниил Одоевский. Михаил Кержаков заменил Андрея Мостового и занял место в воротах петербуржцев.

«Зенит» с 8 очками идет на 3-м месте в РПЛ, «Ахмат» с 5 очками занимает 8-ю строчку.

В следующем туре «Зенит» сыграет против ЦСКА дома 13 августа, а «Ахмат» встретится с «Химками» на выезде 14 августа.