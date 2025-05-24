ЦСКА — «Пари НН»: стартовые составы на матч РПЛ

ЦСКА и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России-2024/25.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Глебов, Кисляк, Гайич, Пьянич, Мусаев, Койта.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Гоцук, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Карапузов, Майга, Грулев.

Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.