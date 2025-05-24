«Динамо» Махачкала — «Ростов»: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы махачалинского «Динамо» и «Ростова» на матч 30-го тура РПЛ.

«Динамо Мх»: Магомедов, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Сердеров, Касинтура.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Кучаев, Щетинин, Комаров, Шанталий, Комличенко, Роналдо.

Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Ростов».