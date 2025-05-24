«Рубин» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга» на матч 30-го тура РПЛ. Игра пройдет в Казани и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Вада, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Марин, Савельев, Мансилья.