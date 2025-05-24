ЦСКА победил «Пари НН» и стал бронзовым призером чемпионата России

ЦСКА дома обыграл «Пари НН» в матче 30-го тура РПЛ — 2:0.

У армейцев отличились Иван Обляков (с пенальти) и Артем Шуманский.

ЦСКА по итогам чемпионата России-2024/25 занял третье место в турнирной таблице с 59 очками.

«Пари НН» стал 13-м с 27 очками и примет участие в стыковых матчах. Нижегородцы должны сыграть в стыках с занявшим четвертое место в Первой лиге «Уралом». Первая игра пройдет 28 мая, ответная — 31 мая.