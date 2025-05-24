«Локомотив» на выезде победил «Акрон», «Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»

«Локомотив» обыграл «Акрон» в матче 30-го тура чемпионата России-2024/25 — 4:1. Встреча прошла на «Самара Арене».

Счет на 24-й минуте матча открыл полузащитник железнодорожников Алексей Батраков с пенальти. На 48-й минуте преимущество удвоил Дмитрий Воробьев. Третий гол на счету Сергея Пиняева. Автогол на 85-й минуте оформил защитник сине-зеленых Евгений Морозов, еще один автогол на счету хавбека тольяттинцев Арсения Дмитриева.

«Локомотив» завершил сезон на 6-м месте в турнирной таблице с 53 очками. «Акрон» с 35 очками на 9-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

В параллельном матче «Ростов» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо».У гостей гол на счету хавбека Ивана Комарова (73-я). У махачкалинцев забил Эгаш Касинтура (45-я).

Ростовчане завершили сезон на 8-м месте с 39 очками. «Динамо» с 29 очками — на 11-м.