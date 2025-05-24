«Зенит» разгромил «Ахмат» и завоевал серебро РПЛ

«Зенит» одержал крупную победу над «Ахматом» в заключительном, 30-м туре РПЛ сезона-2024/25 — 3:0. Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

У сине-бело-голубых дубль оформил Андрей Мостовой, забив оба гола в ворота грозненской команды с пенальти. Еще один мяч «Зенита» на счету Педро.

«Зенит» до последнего тура претендовал на чемпионство, однако с 66 очками финишировал на втором месте в РПЛ. Питерская команда уступила один балл «Краснодару», который в последнем матче сезона обыграл московское «Динамо» (3:0) и завоевал золотые медали чемпионата России.

«Ахмат» с 25 очками занял 14-е место в турнирной таблице и сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.