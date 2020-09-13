ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком» в дебютном матче Кокорина

ЦСКА одержал волевую победу в домашнем матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России над «Спартаком» (3:1).

В первом тайме на точный удар спартаковца Эсекиэля Понсе армейцы ответили голами Хердура Магнуссона и Николы Влашича.

В концовке встречи новичок красно-синих Чидера Эджуке установил окончательный счет.

В составе красно-белых дебютировал Александр Кокорин, который пропустил предыдущие игры из-за повреждения.

«Спартак» (14 очков) занимает второе место, ЦСКА (13 очков) поднялся на четвертое.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

ЦСКА — «Спартак» (Москва) — 3:1 (2:1)

Голы: Понсе, 11 (0:1). Магнуссон, 31 (1:1). Влашич, 45 (2:1). Эджуке, 90 (3:1).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Влашич (Бистрович, 88), Кучаев (Бийол, 83), Обляков, Тикнизян (Зайнутдинов, 64), Марадишвили, Чалов (Эджуке, 65).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Зобнин, Бакаев (Кокорин, 56), Умяров (Урунов, 77), Крал, Понсе (Соболев, 56), Ларссон.

Предупреждения: Карпов, 1. Маслов, 29. Айртон, 34. Соболев, 58. Урунов, 90. Магнуссон, 90+4.

Судьи: Карасев. Чельцов (оба — Москва), Данченко (Уфа).

ВАР: Турбин (Дмитров). Аверьянов (Москва).

13 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».