ЦСКА объявил состав на летние сбор в Новогорске

ЦСКА начал подготовку к новому сезону в подмосковном Новогорске.

Как сообщает официальный сайт московского клуба, работа началась с общего собрания, на котором генеральный директор Роман Бабаев представил команде нового главного тренера Владимира Федотова и его помощников — Олега Фоменко, Мурата Искакова и Радика Ямлиханова.

Подготовку к новому сезону ЦСКА начал в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Владимир Шайхутдинов.

Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Бруно Фукс, Вадим Карпов, Матвей Лукин, Вадим Конюхов, Илья Казаков.

Полузащитники: Иван Обляков, Максим Мухин, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Егор Ушаков, Никита Ермаков, Заур Тарба, Сергей Пряхин.

Нападающие: Антон Заболотный, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Эдуард Багринцев.

Остальные игроки прибудут в Новогорск по ходу сборов, о чем московский клуб сообщит дополнительно.

В 17.00 по московскому времени команда проведет в Новогорске первую тренировку под руководством Федотова.