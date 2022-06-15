Мирзоян ответил Салиховой: «Шампанское пил, потому что люблю «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и член КДК РФС Александр Мирзоян отреагировал на слова супруги владельца «красно-белых» Заремы Салиховой.

Ранее Мирзоян выступил за досрочную отставку спортивного директора клуба Луки Каттани. На его слова отреагировала Салихова, которая заявила, что он дает непрошеные советы и призвала его заняться своими прямыми обязанностями.

«Я говорил, что нужно досрочно отправлять в отставку Каттани? Я говорил, что не знаю кто такой Лука Каттани, я знаю только комиссара Каттани, а увольняется или нет это меня не интересует, его проблемы. То, что я выступил за его увольнение — это глупость, не мое право увольнять или назначать кого-то, журналист переиграл.

Я не хочу о Зареме говорить, у нее свое мнение, пускай она радуется. А шампанское я пил, потому что я люблю «Спартак». Неприятно, конечно, что так говорят, но если бы не любил «Спартак», то не пил шампанское», — приводит слова Мирзояна Metaratings.ru.

Каттани стал спортивным директором московской команды в декабре 2021 года, тогда же главным тренером «красно-белых» стал Паоло Ваноли, который по окончании сезона покинул клуб.

Новым тренером «Спартака» был назначен 33-летний Гильермо Абаскаль. До «красно-белых» испанец работал в «Базеле».