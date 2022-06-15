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Михаил Кержаков о контракте с «Зенитом»: «Мысли были разные, но уверен, что принял правильное решение»

Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с «Зенитом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с клубом. Соглашение с 35-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2022/23.

«Соглашение рассчитано на год, если я считать не разучился (смеется)! С учетом моего возраста, думаю, что это оптимальный вариант. Я был на отдыхе, мы созвонились с Александром Ивановичем Медведевым, обсудили наше общее будущее и пришли к единому знаменателю.

Очень рад тому, что остаюсь в родном и любимом клубе, рад, что продлил контракт — будем делать все, чтобы завоевать вторую звезду. Мысли были разные, но я уверен, что принял правильное решение», — приводит слова Кержакова сайт «Зенита».

Кержаков — воспитанник питерского клуба. В основном составе «Зенита» вратарь провел 88 матчей.

Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четырежды — Суперкубок страны.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-06-15-mikhail-kerzhakov-uveren-chto-prinyal-pravilnoe-reshenie.htm
Михаил Кержаков
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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