Михаил Кержаков о контракте с «Зенитом»: «Мысли были разные, но уверен, что принял правильное решение»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с клубом. Соглашение с 35-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2022/23.

«Соглашение рассчитано на год, если я считать не разучился (смеется)! С учетом моего возраста, думаю, что это оптимальный вариант. Я был на отдыхе, мы созвонились с Александром Ивановичем Медведевым, обсудили наше общее будущее и пришли к единому знаменателю.

Очень рад тому, что остаюсь в родном и любимом клубе, рад, что продлил контракт — будем делать все, чтобы завоевать вторую звезду. Мысли были разные, но я уверен, что принял правильное решение», — приводит слова Кержакова сайт «Зенита».

Кержаков — воспитанник питерского клуба. В основном составе «Зенита» вратарь провел 88 матчей.

Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четырежды — Суперкубок страны.