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Гол Соболева помог «Спартаку» избежать поражения в товарищеском матче против клуба из Малайзии

Иван Шитик
Корреспондент
5 февраля. «Спартак» — «Джохор» — 1:1.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» провел товарищеский матч против команды из Малайзии под названием «Джохор». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Красно-белые уступали по ходу матча, но гол нападающего Александра Соболева позволил команде уйти от поражения.

«Спартак» провел третий товарищеский матч под руководством главного тренера Паоло Ваноли. И все три встречи завершились вничью.

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак» — «Джохор» — 1:1 (0:1)

Голы: Бергсон, 23 — с пенальти (0:1). Соболев, 71 (1:1).

«Спартак»: Свинов (Максименко, 46), Литвинов, Гапонов, Айртон, Кофрие, Умяров, Хлусевич, Игнатов, Бакаев, Пруцев (Мартинс, 55), Соболев.

5 февраля.

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Основные источники исследования

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24%

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1.73
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Бавария
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11%

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ФК Спартак (Москва)
19
58
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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