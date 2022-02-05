Гол Соболева помог «Спартаку» избежать поражения в товарищеском матче против клуба из Малайзии

«Спартак» провел товарищеский матч против команды из Малайзии под названием «Джохор». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Красно-белые уступали по ходу матча, но гол нападающего Александра Соболева позволил команде уйти от поражения.

«Спартак» провел третий товарищеский матч под руководством главного тренера Паоло Ваноли. И все три встречи завершились вничью.

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак» — «Джохор» — 1:1 (0:1)

Голы: Бергсон, 23 — с пенальти (0:1). Соболев, 71 (1:1).

«Спартак»: Свинов (Максименко, 46), Литвинов, Гапонов, Айртон, Кофрие, Умяров, Хлусевич, Игнатов, Бакаев, Пруцев (Мартинс, 55), Соболев.

5 февраля.