ЦСКА — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча

В воскресенье, 23 апреля, состоится матч 24-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 44-я очками, а железнодорожники располагаются на 10-й строчке (28).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив». Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».