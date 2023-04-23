Пиняев приехал на матч «Локомотива» против ЦСКА вместе с командой

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев приехал на матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА вместе с командой.

18-летний россиянин пропускал игру 23-го тура с «Оренбургом» (4:1) из-за недомогания.

Также, помимо Пиняева вместе с командой на игру с ЦСКА приехал полузащитник Дмитрий Баринов. У футболиста было подозрение на перелом пальца руки после игры с «Оренбургом», но игрок прибыл на встречу с ЦСКА без защитной повязки.

Пиняев перешел в «Локомотив» в январе 2023 года, он забил один гол в восьми матчах за железнодорожников.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 23 апреля и начнется в 19.30 (мск).