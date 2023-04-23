«Пари НН» — «Крылья Советов»: судья ошибочно не удалил нижегородца Александрова

На 71-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1) арбитр Роман Галимов ошибочно не вынес предупреждение Виктору Александрову.

Оно стало бы для нижегородца вторым в этой игре — ему пришлось бы покинуть поле. Первую желтую карточку он получил семью минутами ранее.

Александров сфолил на Владимире Писарском, ударив его ногой в лицо. Нижегородцы спорили с судьей, что виноват сам нападающий самарцев — мол, он держал и тянул соперника, уронил его, а тот уже в падении случайно так сыграл ногой.

Но видеоповторы убедили в обратном: как раз Александров левой рукой тянул Писарского за майку и задерживал его. А потом в падении попытался выбить мяч, но действовал неудачно.

Это вторая серьезная ошибка Галимова в этой игре. На 42-й минуте он не наказал нижегородцев 11-метровым за фол на том же Писарском.