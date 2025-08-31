ЦСКА в большинстве сыграл вничью с «Краснодаром» в Москве

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 7-го тура чемпионата России — 1:1.

На гол полузащитника хозяев Матвея Кисляка на 36-й минуте забитым мячом в концовке первого тайма ответил форвард «быков» Джон Кордоба, который на 57-й минуте получил прямую красную карточку и оставил гостей в меньшинстве.

После удаления Кордобы на поле началась стычка, в результате которой главные тренеры команд Мурад Мусаев и Фабио Челестини, а также Кисляк и полузащитник южан Дуглас Аугусто получили по желтой карточке.

«Краснодар» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 баллами располагается на второй позиции.

Следующий матч в чемпионате России московская команда проведет 14 сентября против «Ростова», а черно-зеленые днем ранее сыграют с «Акроном».